Интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге

Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев рассказал 14 ноября, какие виды мошенничества преобладают в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Рустем Дюсетаев заявил, что в стране участились случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей.

"С начала года зарегистрировано 17,5 тыс. преступлений. В результате действий мошенников гражданам с начала года причинен ущерб на сумму 15 млрд тенге". Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев

Самым распространенным способом мошенничества, по его словам, является онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено почти 6 тыс. мошенничеств.

Второе место занимает использование фишинговых ссылок, таким способом совершено 1200 мошеннических хищений со счетов граждан, в том числе посредством создания или подключения к личному кабинету.

Особую тревогу полицейских вызывают мошенничества через подменные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов. Указанным способом с начала года совершено более 3 тыс. мошенничеств.

"Мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера. То есть, с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой. Используя методы социальной инженерии, мошенники сообщают о подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный "страховой" счет. В последующем деньги похищаются". Рустем Дюсетаев

Спикер напомнил, что мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, предусматривает наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. МРП, или до четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При совершении преступной группой либо в особо крупном размере можно лишиться свободы на срок от пяти до 10 лет.

Подменные сотовые номера будут блокировать в Казахстане. До конца года, по данным операторов, данный вопрос должен быть решен.