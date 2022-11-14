Подменные сотовые номера будут блокировать в Казахстане

Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев прокомментировал вопрос о том, когда в Казахстане начнется блокировка подменных номеров, используемых мошенниками для телефонных звонков, передает корреспондент Zakon.kz.

Рустем Дюсетаев сообщил, что блокировка подменных номеров, используемых мошенниками для телефонных звонков, – это вопросы технического регулирования.

"С начала года МВД проведено несколько совещаний с участием МЦРИАП и других компетентных органов, а также операторов связи. В настоящее время компании сотовой связи занимаются вопросами блокирования звонков с подменных номеров. Настраивают свои информационные системы. До конца года, по данным операторов, данный вопрос должен быть решен". Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев

По его словам, статус "подменный номер" присваивается отдельно при каждом обращении на сервис. При этом, добавил он, подмена может быть произведена на любой номер оператора связи.

"В настоящее время совместно с уполномоченными органами рассматривается вопрос ужесточения ответственности операторов связи за пропуск несанкционированного трафика. То есть такие меры с учетом актуальных проблем нами вырабатываются и находятся на постоянном контроле. Рустем Дюсетаев

13 сентября стало известно, что при регистрации номера в Казахстане введут биометрическую идентификацию. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, система распознавания лиц позволит уменьшить количество телефонных мошенников.