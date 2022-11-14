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Назначен новый начальник колонии "Черный беркут"

Дархан Нурекешов Фото: ДУИС по Костанайской области
Дархан Нурекешов стал начальником колонии "Черный беркут", сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника ДУИС по Костанайской области Канат Есенов пожелал новому руководителю терпения и успехов в нелегком деле.

Дархан Нурекешов в 2010 году окончил Костанайскую академию КУИС МЮ РК. В органах внутренних дел с сентября 2006 года. Последняя занимаемая должность – заместитель начальника по воспитательной работе РГУ "Учреждение №41" КУИС МВД РК.

Утром 28 августа 2022 года стало известно о задержании начальника колонии "Черный беркут" Армана Абилева. Он был задержан за получение второй части взятки в сумме 700 тыс. тенге. Вся сумма взятки составляла 1 млн тенге.

30 декабря 2020 года был назначен новый начальник колонии. Им стал Нурбек Кабдикаримов.

В "Черном беркуте" отбывает пожизненный срок Владислав Челах. Трагедия на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несли службу 15 пограничников, произошла в конце мая 2012 года. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник — 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Также там отбывает срок "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев. За совершение теракта, повлекшего смерть 10 человек, а также покушение на убийство трех граждан его приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни.

В "Черном беркуте" отбывает наказание и актюбинский террорист Алибек Акпанбетов.

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Анастасия Стативкина
КУИС Костанайская область
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