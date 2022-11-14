Нурлан Ауесбаев прокомментировал свое участие в теледебатах
Фото: Facebook/Нурлан Ауесбаев
Кандидат в президенты от оппозиции Нурлан Ауесбаев прокомментировал свое участие в теледебатах, сообщает Zakon.kz.
Теледебаты на телеканале "Хабар" состоялись 11 ноября.
Кандидат в президенты отметил, что дебаты прошли интересно, каждый смог задать свой вопрос, а зритель – в полной мере увидеть кандидатов в деле.
По мнению Нурлана Ауесбаева, он донес до зрителей суть своей предвыборной программы и высказал свою позицию по некоторым вопросам, интересующим казахстанцев.
Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев во время теледебатов пригласил Нурлана Ауесбаева на чай.
Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.
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