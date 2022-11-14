В Алматы загорелся строящийся дом: есть пострадавший

В обед 14 ноября в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы огонь с времянки перекинулся на кровлю строящегося двухэтажного дома. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС города, есть пострадавший.

Пожарные прибыли на место через 5 минут. Они сообщили о быстром распространении огня из-за стройматериалов.

Фото: Zakon.kz

Как уточнили в ДЧС, дом удалось отстоять.

Фото: Zakon.kz

Также сказано, что есть пострадавший. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь. Его доставили в ГКБ №4.

Фото: Zakon.kz

Причина пожара устанавливается.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем, по данным ДЧС, на тушении пожара были задействованы 11 человек.

Фото: Zakon.kz

В ДЧС также призвали при обнаружении возгорания сообщить по телефону 101 точный адрес и фамилию.