В Алматы загорелся строящийся дом: есть пострадавший
Фото: Zakon.kz
В обед 14 ноября в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы огонь с времянки перекинулся на кровлю строящегося двухэтажного дома. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС города, есть пострадавший.
Пожарные прибыли на место через 5 минут. Они сообщили о быстром распространении огня из-за стройматериалов.
Фото: Zakon.kz
Как уточнили в ДЧС, дом удалось отстоять.
Фото: Zakon.kz
Также сказано, что есть пострадавший. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь. Его доставили в ГКБ №4.
Фото: Zakon.kz
Причина пожара устанавливается.
Фото: Zakon.kz
Вместе с тем, по данным ДЧС, на тушении пожара были задействованы 11 человек.
Фото: Zakon.kz
В ДЧС также призвали при обнаружении возгорания сообщить по телефону 101 точный адрес и фамилию.
Фото: Zakon.kz
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