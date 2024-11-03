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Крупный пожар потушили в Алматинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 18:24 Фото: скриншот видео
3 ноября в поселке Боралдай Илийского района Алматинской области загорелась кровля хозяйственной постройки. Огонь в какой-то момент перекинулся на кровлю двухэтажного частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцам удалось остановить пожар на кровле, предотвратив распространения огня на комнаты жилого дома.

"Пожар ликвидирован на площади 128 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара!" – заявили в министерстве.

Ранее два человека в Алматинской области получили ожоги, пытаясь потушить пожар в мебельном цехе.

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