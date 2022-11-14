Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг АО "КазАгроФинанс"

АО "КазАгроФинанс" стало еще более привлекательным для инвесторов. Этому поспособствовало повышение рейтинга с "ВВ+" до "BBB-", прогноз "стабильный". Fitch Ratings является авторитетным рейтинговым агентством и входит в Топ-3 в своей сфере.

В текущем году общество значительно укрепило свои позиции на рынке, реализовало в кратчайшие сроки по поручению главы государства программу льготного лизинга, а также продолжает успешно выполнять намеченные планы.

Учитывая это Fitch пересмотрел в сторону повышения рейтинг АО "КазАгроФинанс". Повышение рейтинга положительно отразится на инвестиционной политике и на уровне доверия к компании.

АО "КазАгроФинанс" предоставляет в лизинг высокотехнологичную сельскохозяйственную технику, предлагая самые выгодные условия, благодаря чему аграрии позволяют себе обновлять тысячи единиц техники ежегодно.

Единственным акционером АО "КазАгрофинанс" является АО "Агрокредитная корпорация", входит в группу компаний АО "НУХ Байтерек".