Энергетики планируют до вечера возобновить подачу электроэнергии в пригороде Атырау

В ночь с 13 на 14 ноября в пригородном микрорайоне Бирлик на электрической подстанции №18 произошел пожар. На утро 14 ноября без электричества остались микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы и Контейнерный.

Сейчас на подстанции работают 42 работника АО "Атырау Жарык", которые устраняют последствия аварии, а также меняют сгоревшие кабели.

Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникации сообщил вице-президент АО "Атырау Жарык" Мейрбек Губашев. По его словам, материально-технические ресурсы имеются в полном достатке, и по мере замены сгоревших кабелей будет возобновляться подача электричества.

Как сообщила на брифинге руководитель городского управления образования Фаруза Шангереева, из-за отключения электричества были отменены уроки в школах №36 (мкр. Геолог), №39 (мкр. Жулдыз), имени К. Смагулова (мкр. Томарлы) и в школе имени Б. Нысанбаева (мкр. Бирлик).

Это в общей сложности 6869 учеников, с которыми учителя проводят уроки в онлайн-формате. После устранения последствий аварии и возобновления подачи электричества школы будут работать в штатном режиме. В ходе брифинга также было озвучено, что из-за аварии сегодня не работают пять дошкольных учреждений – это детские сады №26 (мкр. Жулдыз), №33 и №35 (мкр. Бирлик), №36 (мкр. Геолог) и детсад "Шагала" (мкр. Томарлы).

В общей сложности 1062 ребенка дошкольного возраста сегодня остались дома. При этом Ф. Шангереева уточнила, что ученики школы №35 в микрорайоне Жумыскер остались дома и с ними проводятся уроки в онлайн-режиме. Причина – неработающие насосы на отопительных котлах в школьной котельной, которые вышли из строя из-за перепада напряжения в электросетях. Сейчас ведутся ремонтные работы, и после их завершения школа начнет работу в штатном режиме.

Принимавший участие на брифинге заместитель акима города Серик Нысанбаев отметил, что вчера по городу тоже наблюдались перебои с электроснабжением, но они не связаны с ночным пожаром на подстанции №18 в микрорайоне Бирлик.

"Это было связано с аварийными ситуациями на электрических сетях, которые возникли из-за штормовой погоды – сильного ветра с дождем. Все они устраняются аварийными бригадами "Атырау Жарык" и городского отдела ЖКХ", – сообщил Серик Нысанбаев.

С момента пожара на электрической подстанции №18 ситуация находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова. По поручению главы региона аварийные службы АО "Атырау Жарык" и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии.