Nitto ATP Finals 2022: противостояние королей мирового тенниса

В воскресенье, 13 ноября, стартовал самый главный мужской теннисный турнир года – Nitto ATP Finals 2022, в котором принимают участие игроки, стоящие на вершине мирового рейтинга.

Когда на теннисном корте лицом к лицу встречаются легенды, можно быть абсолютно уверенными в том, что в каждом из матчей будет присутствовать интрига.

Так и произошло в первый день. Американский теннисист, Тейлор Фриц, получивший путевку в групповой этап соревнований по причине травмы первой ракетки мира, Карлоса Алькараса, провел по-настоящему фееричный матч. Он обыграл Рафаэля Надаля в двух сетах со счетом 7-6, 6-1, подорвав стремление испанца выиграть крупный титул, единственный, ускользающий от него на протяжении всей легендарной карьеры.

Сегодня вечером, в 19:03 по столичному времени, любители тенниса станут свидетелями противостояния Даниила Медведева и Андрея Рублева. Для 25-летнего Рублева встреча в рамках финальных соревнований – принципиальная. Спортсмены уже встречались шесть раз, и Андрею удалось одержать победу только единожды: летом 2021 года в Мейсоне на турнире Cincinnati Masters. Можно смело рассчитывать на то, что Андрей Рублев постарается сделать все возможное, чтобы увеличить победную серию в личных встречах с Даниилом Медведевым.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Победа Медведева – 1.34, Победа Рублева – 3.30

Еще один матч будет держать в напряжении поклонников греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и серба Новака Джоковича. Этой осенью Циципас дважды пытался победить Джоковича. Тот же, в свою очередь, продолжает доказывать миру, что все еще "на ходу". Теннисист, в свои 35 лет находящийся на пике карьеры, имеет на счету пять побед в Итоговом турнире ATP. По данным аналитиков, именно он является главным фаворитом текущих соревнований.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Победа Циципаса – 3.45, Победа Джоковича – 1.32

А на какой исход зарядишь ты?