Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 5%

По данным Бюро национальной статистики, за девять месяцев 2022 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 19,85 млрд долларов, что на 5,1% больше по сравнению с прошлогодним периодом, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в январе – сентябре 2022 года экспорт товаров составил 6,51 млрд долларов, это больше на 14,3%, чем в прошлом году, а импорт вырос до 13,33 млрд долларов (на 1,2%).

По-прежнему в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия – 92,4%, затем следуют Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,5% и Армения – 0,1%.

При этом в экспорте в страны ЕАЭС наибольший прирост наблюдается по химическим элементам – в 2,1 раза.

Вместе с тем экспорт железных руд и концентратов, включая обожженный пирит, за девять месяцев снизился на 76,1%.

В импорте наибольший рост произошел по пшенице и меслину (смесь пшеницы и ржи) – в 2,1 раза. Однако импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств упал на 71,7%.