Более 100 тысяч автомобилей поставлено на учет в Казахстане в сентябре

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре 2022 года на учет поставлено 102,2 тыс. автомобилей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10,9%, сообщает Zakon.kz.

При этом легковых автомобилей зарегистрировано на 10,4% больше, грузовых автомобилей – на 20,8%, автобусов – на 5,6%.

Так, по состоянию на 1 октября 2022 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 млн 362 тыс. единиц, из которых 87,8% – легковые автомобили, 10,2% – грузовые и 2% – автобусы.

При этом, отмечают статистики, за 9 месяцев в стране зарегистрировано 10 258 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 092 человека.

По сравнению с прошлым годом аварийность увеличилась на 8,9%.

В свою очередь страховые организации по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств произвели 68 885 страховых выплат на сумму 35,9 млрд тенге.