Три страшных ДТП в Петропавловске: жители винят водителей и жуткие дороги

Среди пострадавших трое детей, которые получили тяжелые травмы. Медики рассказали корреспонденту Zakon.kz о состоянии пяти пострадавших.

За минувшие выходные в Рабочем поселке Петропавловска случилось три ДТП.

13 ноября на ул. Панфилова 23-летний водитель легковушки влетел в автобусную остановку с людьми. Искореженную металлическую конструкцию самой остановки, которая от удара автомобиля завалилась на бок, увезли. Теперь пассажиры ожидают транспорт без крыши над головой.

Фото: Zakon.kz

На то, что остановка находится именно здесь, указывает бетонная площадка, которая осталась нетронутой. На нее большинство сегодняшних пассажиров стараются не заходить, автобусы ждут в стороне.

"Страшно. Жутко. Здесь вчера кровавое месиво было. Ой, а детки как кричали. Трое детей, они маму зовут, боль, шок! Кровь, крики, грязь эта. Кошмар просто!" – рассказала жительница поселка.

Дорога жизни и аварий

Эта автобусная остановка расположена на одной из центральных улиц Рабочего поселка Петропавловска. Микрорайон – один из крупнейших городских, где преобладает частный сектор. Это городская окраина, где многие стараются купить жилье, потому что оно дешевле, чем в центре. Вся жизнь здесь тесно связана с поездками на транспорте. До деловой части города пешком далеко и долго. Поэтому на автобусных остановках всегда многолюдно. Даже в воскресенье.

"Вчера, в воскресенье, около 14:20 по улице Панфилова водитель автомашины ВАЗ-2108 не справился с управлением, совершил наезд на остановочный павильон. Согласно медицинскому освидетельствованию, был трезв", – сообщил корреспонденту Zakon.kz командир роты батальона патрульной полиции Управления полиции Петропавловска Евгений Шнайдер.

С места аварии троих детей и одну женщину с различными травмами доставили в реанимацию.

Фото: Zakon.kz

По словам врача многопрофильной детской областной больницы СКО Чингиза Нургалиева, двое семилетних близнецов доставлены с диагнозом: "тупая травма живота, ушиб передней брюшной стенки". На сегодня малышам стало лучше – перевели из реанимации в отделение хирургии.

А состояние третьего ребенка, которому 12 лет, по словам доктора Нургалиева, остается стабильно тяжелым.

"Ребенок поступил в реанимацию с политравмой. У него диагностированы открытый переломом правой бедренной кости, ушибленная рваная рана правого бедра с переходом на коленный сустав, черепно-мозговая травма. В экстренном порядке проведена операция "синтез бедра металлоконструкцией". Рану ушили. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в реанимации. Он в сознании, дышит сам. Динамика положительная", – рассказал Чингиз Нургалиев, врач многопрофильной детской областной больницы СКО.

Прогнозы – не сейчас

Чингиз Нургалиев опасается делать прогнозы. По его словам, сейчас уверенно можно говорить только о необходимости серьезной реабилитации для пострадавшего. Также доктор не скрывает, что больше всего его сейчас беспокоит не перелом бедра, а та огромная рана, которую придется лечить еще долго и тяжело.

"Бедренная кость сломана со смещением костных отломков, поэтому для того, чтобы сопоставить костные отломки, была проведена закрытая репозиция. Это сопоставление костных обломков и их фиксация металлоконструкцией. Проблема больше даже не в переломе бедра. Тяжесть состояния обусловлена наличием обширной раны правого бедра с переходом на коленный сустав. Рана длиной до 40 сантиметров, она рвано-ушибленная. Частицы подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани отсутствовали, они, скорей всего, остались там, на месте происшествия. Ситуацию будет определять то, как станет заживать эта рана. Здесь прогнозировать пока сложно. Надо сначала залечить рану, затем делать контрольные снимки и в динамике наблюдать, как хорошо срастается перелом. Только после этого можно будет говорить о реабилитации. Я думаю, что это будет не менее, чем через полтора-два месяца", – объясняет врач Чингиз Нуралиев.

Состояние четвертой пострадавшей – 43-летней женщины – медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Она находится в реанимации многопрофильной городской больницы Петропавловска. У женщины сразу два тяжелых увечья – открытый перелом голени и закрытая черепно-мозговая травма.

По словам очевидцев, пострадавшая – мама двух семилетних близнецов, которые также пострадали в этом ДТП.

Даже "лежачий полицейский" оказался в луже

Полицейские сообщают, что собранные по факту ДТП материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции Управления полиции Петропавловска.

На самом месте происшествия жители Рабочего поселка в голос твердят, что машины по улице Панфилова, которая является одной из магистральных в микрорайоне, не ездят, а "летают".

"За остановкой лежачий полицейский есть, вон, видите, из лужи выглядывает? Но они мчатся, даже не притормаживают на нем. Летит, бывает, на лежачем полицейском подскакивает, пачки чая, грузы разлетаются, а они (водители. – Прим. ред.) летят. Ничего не боятся. Я не знаю, почему здесь у нас так происходит. Но именно так и происходит. Камеры бы какие-то поставить или что-то. Скоростные ограничения там дальше стоят, но всем на них наплевать. Штрафовать надо. Здесь ничего не боятся", – рассказала собеседница.

Она вспомнила, что примерно два года назад на этом же самом месте произошла аналогичная авария. Машина врезалась в остановку и зацепила парня, который выходил из находящегося за остановкой магазина.

"Скорость бешеная у всех", – вступает в диалог еще один житель поселка, назвавшийся Виктором.

Лежачий полицейский за снесенной в аварии остановкой, действительно, есть. Из огромной лужи виднеется только его половина. Но есть знак, предупреждающий об этом дорожном барьере. Правда, барьер установлен после остановки. А вот прямо перед ней – много воды и грязи.

Поток аварий

В ночь с 13 на 14 ноября прямо напротив этого злополучного места также произошло ДТП. Обошлось без жертв, но с повреждением транспорта.

"Около 00:05 на улице Панфилова произошло столкновение между автомашинами Mersedes и Mitsubishi. В результате ДТП 20-летний водитель Mersedes и его 21-летний пассажир были доставлены в больницу, но после оказания медпомощи отпущены домой", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП СКО.

В ведомстве также акцентируют, что оба водителя, попавшие в аварию, были трезвы.

По статистике ДТП, произошедшее 13 ноября, стало уже третьим за минувшие выходные в Рабочем поселке. Еще одна страшная авария случилась на соседней улице – Украинской. 12 ноября водитель ВАЗа наехал на 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая находится в травматологическом отделении с множественными переломами голени. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

И здесь полицейские отмечают, водитель был трезв.

Предписано порядок навести

Отчаянные жалобы на лихачей и выбоины на дорогах Рабочего поселка услышали в полиции. 14 ноября начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов сообщил корреспонденту Zakon.kz, что специалисты выехали на проблемные участки, обследовали и всю улицу Панфилова, где произошли ДТП.

"Протяженность ул. Панфилова от ул. Караванная до ул. Побелянского составляет 3 км, на пересечении улиц Панфилова – Красина, Панфилова – Союзная, Панфилова – Заовражная и Панфилова – Урожайная установлены пешеходные переходы, оборудованные искусственными неровностями. В адрес балансодержателя – КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Петропавловска" выдано предписание на установку дорожных знаков "Обгон запрещен" и "Ограничение максимальной скорости" (40 км/ч) по ул. Панфилова вблизи дома №109, где произошла авария на остановке. Также выдано предписание на проведение отсыпки выбоин на данном дорожном полотне", – сообщил Серик Альжанов.

Инна Литвиненко