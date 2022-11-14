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Избирателя могут зарегистрировать как проживающего на участке – ЦИК РК

Казахстан выборы президент ЦИК избиратель регистрация Фото: МИД РК
В случае отсутствия у избирателя, в силу обстоятельств, постоянной прописки или регистрации по месту проживания, его могут зарегистрировать на участке, чтобы он мог проголосовать, об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передает корреспондент Zakon.kz.

Центральная избирательная комиссия и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приняли совместный акт о проверке сведений по месту регистрации избирателей и регистрации граждан по месту избирательных участков. Акт предусматривает запуск двух сервисов, один из которых позволяет зарегистрировать избирателя как проживающего по адресу участка для голосования, если он не имеет регистрации по месту проживания в силу не зависящих от него обстоятельств.

"В текущей выборной кампании реализуются два сервиса. Один при обращении граждан в случае невключения их в списки избирателей по месту регистрации. И второй – для возможности регистрации избирателя по адресу избирательного участка в том случае, если гражданин не нашел себя в списках избирателей, но подтвердил статус проживания в границах избирательного участка". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

 

Как пояснил замглавы МЦРИАП Асет Турысов, гражданин может оказаться не зарегистрирован по месту проживания. Например, в связи с продажей или покупкой квартиры.

"Сервис, позволяющий регистрировать избирателя, будет запущен на 181 участке. Его работу будут обеспечивать 800 сотрудников ЦОН, они будут работать в своей родной системе, в соответствии со стандартами государственных услуг". Асет Турысов

 

По его словам, алгоритм проверки включает получение данных от eGov о месте постоянной регистрации. Затем будет проводиться проверка наличия имени гражданина в списках на других избирательных участках. И после этого, если данные о гражданине нигде не отражены, его могут зарегистрировать на участке, чтобы он мог реализовать свое избирательное право.

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