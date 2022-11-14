Нацбанк: Чаще всего в 2022 году подделывались банкноты в 2 тысячи тенге
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Национального банка Казахстана заявила о том, что чаще всего в текущем году подделывались банкноты номиналом 2 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, наибольшее количество подделок было выявлено в Алматы, в Восточно-Казахстанской области и Астане.
"За 10 месяцев 2022 года выявлено 250 поддельных денежных знаков на сумму 739 650 тенге. Это на 55% меньше, чем за аналогичный период 2021 года".Пресс-служба Нацбанка РК
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