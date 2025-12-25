#Казахстан в сравнении
События

Нацбанк объявил о выпуске новых банкнот номиналом 500 тенге

банкнота номиналом 500 тенге из новой серии &quot;Сакский стиль&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 17:27 Фото: nationalbank.kz
Сегодня Национальный банк Казахстана (НБК) объявил важную новость о выпуске новых банкнот номиналом 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий релиз появился на сайте монетарного регулятора:

"Национальный банк Казахстана с 25 декабря 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна. Это пятая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана".

При этом, как пояснили в Нацбанке, в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот – синий.

На лицевой стороне изображены:

– ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

– спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

– артефакт – фрагмент псалии в виде головы Архара (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв. до н.э., ВКО).

Фото: nationalbank.kz

На оборотной стороне изображены:

– Архар, обитающий в Казахстане, на фоне стилизованного орнаментом щита;

– за основным изображением расположен круговой казахский орнамент, вобравший сразу несколько идей:

  • "щит" – символизирует защиту ценностей,
  • древний символ – четыре стороны света,
  • солярный знак в центре как символ созидательной энергии, символ жизни.

– в центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид горы Мұзтау.

Фото: nationalbank.kz

О том, что в Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге, стало известно в сентябре 2025 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
