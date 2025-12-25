Нацбанк объявил о выпуске новых банкнот номиналом 500 тенге
Соответствующий релиз появился на сайте монетарного регулятора:
"Национальный банк Казахстана с 25 декабря 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна. Это пятая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана".
При этом, как пояснили в Нацбанке, в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.
О дизайне и форме денежного знака
Цвет банкнот – синий.
На лицевой стороне изображены:
– ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
– спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
– артефакт – фрагмент псалии в виде головы Архара (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв. до н.э., ВКО).
Фото: nationalbank.kz
На оборотной стороне изображены:
– Архар, обитающий в Казахстане, на фоне стилизованного орнаментом щита;
– за основным изображением расположен круговой казахский орнамент, вобравший сразу несколько идей:
- "щит" – символизирует защиту ценностей,
- древний символ – четыре стороны света,
- солярный знак в центре как символ созидательной энергии, символ жизни.
– в центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид горы Мұзтау.
Фото: nationalbank.kz
О том, что в Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге, стало известно в сентябре 2025 года.