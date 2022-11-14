Назначен новый руководитель аппарата Министерства просвещения

Дулат Жекебаев назначен руководителем аппарата Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

О назначении рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Жекебаев родился в 1976 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы. Работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области, заместителем акима Осакаровского района, замдиректора Департамента образования Карагандинской области, руководителем отдела образования города Караганды.

С 2017 по 2019 год занимал должность заместителя руководителя Управления образования города Астаны.

С 2019 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по охране прав детей.