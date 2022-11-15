В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 42 человека

Фото: pexels

За прошедшие сутки в Казахстане выявили всего 42 случая заболевания КВИ. Данные о заболевших предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (573 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;

на аппарате ИВЛ – 2 пациентa. Фото: gov.kz Читайте также Эндокринолог перечислила признаки серьезной патологии Врач перечислил полезные для нервной системы напитки Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао

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