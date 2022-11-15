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В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 42 человека

В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 42 человека Фото: pexels
За прошедшие сутки в Казахстане выявили всего 42 случая заболевания КВИ. Данные о заболевших предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (573 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.

коронавирус

Фото: gov.kz

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