В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 42 человека
Фото: pexels
За прошедшие сутки в Казахстане выявили всего 42 случая заболевания КВИ. Данные о заболевших предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (573 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;
на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.
Фото: gov.kz
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