Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Астрологи назвали по знаку зодиака мужчин, доминирующих в отношениях

астрологи Фото: pixabay
Эксперты озвучили знаки зодиака, представители которых нуждаются в том, чтобы в паре с женщиной всегда быть на первом месте, и пойдут ради этого на все, сообщает Zakon.kz.

Звезды указывают на характер и потребности мужчин, а также их поведение, пишет Сибкрай.ru.

Овен

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, должен быть везде главным. Мужчина-Овен никогда не окажется под влиянием своей супруги. Он регулярно будет устраивать ей скандалы. Овен прислушивается только к своему мнению, другие люди для него не существуют. Этот мужчина хочет, чтобы соглашались только с ним.

Скорпион

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, не приспособлен к семейным отношениям. Скорпион способен подавлять негативные стороны своего характера, но рано или поздно его натура даст о себе знать. Ведь этому знаку зодиака присуща эмоциональность. Мужчина-Скорпион выплескивает свой негатив на близких, он постоянно их критикует, если у него плохое настроение.

Дева

Мужчины-Девы могут быть идеальными партнерами в отношениях, но зачастую они бывают настоящими деспотами. Они могут устроить своей возлюбленной "сладкую жизнь". Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, ворчат и постоянно чем-то недовольны, ссорятся со своей возлюбленной. Обычно настроение Девы нестабильно — оно регулярно скачет.

Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака. Такую любовь не разрушат ни годы, ни расстояния.

Читайте также

Эксперт перечислил приемы, которые помогут сконцентрироваться на работе

Некачественный сон может сказаться на здоровье – эксперт

Эндокринолог рассказала о связи курения и диабета

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Украина
Ситуация в Украине: Зеленский посетил Херсон, в ЕС заявили о неготовности обсуждать новые санкции против РФ
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления