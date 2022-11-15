Астрологи назвали по знаку зодиака мужчин, доминирующих в отношениях

Эксперты озвучили знаки зодиака, представители которых нуждаются в том, чтобы в паре с женщиной всегда быть на первом месте, и пойдут ради этого на все, сообщает Zakon.kz.

Звезды указывают на характер и потребности мужчин, а также их поведение, пишет Сибкрай.ru.

Овен

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, должен быть везде главным. Мужчина-Овен никогда не окажется под влиянием своей супруги. Он регулярно будет устраивать ей скандалы. Овен прислушивается только к своему мнению, другие люди для него не существуют. Этот мужчина хочет, чтобы соглашались только с ним.

Скорпион

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, не приспособлен к семейным отношениям. Скорпион способен подавлять негативные стороны своего характера, но рано или поздно его натура даст о себе знать. Ведь этому знаку зодиака присуща эмоциональность. Мужчина-Скорпион выплескивает свой негатив на близких, он постоянно их критикует, если у него плохое настроение.

Дева

Мужчины-Девы могут быть идеальными партнерами в отношениях, но зачастую они бывают настоящими деспотами. Они могут устроить своей возлюбленной "сладкую жизнь". Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, ворчат и постоянно чем-то недовольны, ссорятся со своей возлюбленной. Обычно настроение Девы нестабильно — оно регулярно скачет.

Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака. Такую любовь не разрушат ни годы, ни расстояния.