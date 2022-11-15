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Старт итогового турнира по теннису удался только Джоковичу

Теннис Победа Циципас Фото: Instagram/djokernole
В Турине (Италия) собралась лучшая восьмерка теннисистов планеты, чтобы определить победителя итогового турнира нынешнего сезона. И в трех стартовых матчах были зафиксированы неожиданные результаты, победы добился только экс-первый номер мирового рейтинга Новак Джокович, сообщает Zakon.kz.

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Сербский теннисист на старте группового раунда итогового турнира ATP победил грека Стефаноса Циципаса – 6:4, 7:6(4).

"Старался начать с брейка эту игру, так как это огромный толчок к уверенности, тем более знали, что матч будет напряженным. Доказательством является нескольких последних турниров, которые мы провели на равных, друг против друга. Придерживался своей победной тактики и провел отличный тай-брейк. Эта уверенность помогла мне на протяжении всего поединка".Новак Джокович

В другом поединке игрового дня состоялось российское дерби между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым. Трехсетовая битва закончилась в пользу Андрея – 6:7, 6:3, 7:6.

Теперь во втором круге группового этапа Джокович сыграет с Рублевым, а Циципас с Медведевым.

Первый сюрприз итоговых состязаний 13 ноября преподнес американец Тейлор Фритц, который обыграл знаменитого испанца Рафаэля Надаля – 7:6, 6:1.

В этой же группе норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альясима – 7:6, 6:4.

Во втором раунде, 15 ноября, пройдет встреча Надаль – Альясим и Рууд – Фритц.

В плей-офф итогового турнира 2022 года из каждой подгруппы выходят по два лучших теннисиста.

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