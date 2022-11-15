Сколько в Казахстане составила средняя пенсия в ноябре

В Казахстане на 1 ноября 2022 года средний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты составил 108 993 тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты, за 10 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге. Только в октябре из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 170,5 млрд тенге.

На 1 ноября 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составила 2 млн 268 тыс. человек, при этом средний размер пенсионных выплат – 108 993 тенге.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Как пояснили в Минтруда, в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, то они засчитываются как за один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.