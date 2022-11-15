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Темп роста экономики Казахстана составил 2,5%

экономика, Казахстан Фото: pexels
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 15 ноября сообщил, что с начала года темп роста экономики Казахстана составил 2,5%, передает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров представил итоги социально-экономического развития страны с начала года.

"В январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5%. В том числе рост в реальном секторе – 2,8%, а в сфере услуг – 1,6%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Обрабатывающая промышленность сохраняет, по его данным, положительные темпы роста: с начала года объем производства вырос на 4,3%.

Производство машиностроения выросло на 7,7%. В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%, производство электрического оборудования – на 12,4%.

"Рост также наблюдается в следующих отраслях: продукция химической промышленности, легкая промышленность, напитки, пластмассовые изделия, продукты нефтепереработки, продукты питания". Алибек Куантыров

Между тем, отметил глава МНЭ, в горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%.

Зафиксировано также снижение показателей добычи газа – на 1,5%, добычи нефти – на 2,5% и добычи прочих полезных ископаемых – на 9,9%.

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