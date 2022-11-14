Три основных вызова для экономики Казахстана назвали эксперты

Рост мировой инфляции, разрыв производственных и логистических цепочек и сложная геополитическая ситуация являются серьезными вызовами для мировой экономики, считают участники диалога об экономике "Казахстан в новой реальности" от Jusan Analytics.

Эксперты рассказали, как они могут отразиться на экономике Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обсуждение в формате дискуссии в новинку для Астаны. Это было больше похоже на мозговой штурм, когда в одном месте собираются сразу несколько экспертов, чтобы найти решение проблемного вопроса, но этим оно и было интересно.

"Дату сегодняшней встречи мы выбрали неслучайно – мы ее подвели ко Дню финансистов и Дню национальной валюты. Тематику подобрали близкую к сегодняшнему нашему мероприятию – мы хотели бы поговорить о ситуации в экономике, как мировой, так и казахстанской, и о том, как в этих новых условиях жить нам с вами. Мы поговорим про макроэкономику, денежно-кредитную и монетарную политику, о проблемах и перспективах финансирования реального сектора экономике, а также остановимся на социально-демографических вопросах". Управляющий директор Jusan Bank Ануар Куандыков

В обсуждении приняли участие представители госорганов, квазигосударственных органов, международных финансовых организаций и академического экспертного сообщества, а также бизнеса.

"Мы с коллегами посмотрели существующие в глобальной экономике вызовы и определили семь из них. Но поговорим о трех основных. Первый – это рост мировой инфляции. Второй – разрыв производственных и логистических цепочек. Третий – геополитические риски, которые также способствовали росту мировой инфляции. Ануар Куандыков

При этом эксперт указал на замедление темпов роста мировой экономики и более того, уход некоторых регионов в отрицательную зону.

Дополнительным риском на этом фоне, по его словам, является объем госдолгов и вероятность формирования глобального долгового кризиса.

"По Казахстану мы видим, что ситуация на самом деле не настолько критична, с госдолгом более-менее все нормально. Но мы видим, что по экономическому росту четыре из шести основных показателей из месяца в месяц снижаются. Рост снижается в торговле, промышленности, логистике и строительстве. И, по нашим оценкам, если до конца года каких-то глобальных изменений не будет, экономика в годовом выражении покажет рост где-то до 2,5% относительно предыдущего года. По инфляции мы тоже не видим таких основных причин для изменения тренда, поэтому ожидаем, что инфляция превысит 20-21%". Ануар Куандыков

Директор Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Рустем Оразалин добавил, что инфляция в Казахстане продолжает ускоряться.

"Моментальные факторы, которые мы наблюдаем, усугубляются дополнительными шоками, которые мы все видим: в марте что происходило, летом с курсом что было. В сентябре мы видели усугубление политической ситуации, когда мы получили новый виток ускорения инфляции на фоне наплыва российских граждан, что серьезно подстегнуло инфляционные ожидания и представляет наибольшую угрозу для денежно-кредитного регулятора". Рустем Оразалин

На этом фоне эксперт указал на важность обеспечения ценовой стабильности как основы экономики.

"Высокая инфляция продолжает распространяться по экономике. Нынешняя инфляция является результатом высокого спроса и ограниченного предложения. Плюс, ожидания общества играют очень важную роль в траектории инфляции в будущем. Сегодня инфляционные ожидания в Казахстане не заякорены – это серьезный повод для роста инфляции в будущем. Если общественность ожидает, что инфляция будет низкой и стабильной в будущем, то при отсутствии каких-то потрясений с большей долей вероятности так и будет. Ровно так же и в противном случае, когда у вас ожидания по инфляции высокие и они волатильные". Рустем Оразалин

При этом он не исключил соответствующей реакции со стороны денежно-кредитной политики в случае дальнейшего роста инфляции. Речь идет о повышении базовой ставки.

Однако заместитель директора Центра прикладных исследований Talap Аскар Кысыков считает, что инфляция в Казахстане завозная или импортируемая, но Нацбанк борется с ней, думая, что она монетарная. Как итог, "задирает" базовую ставку, когда по факту она ни на что особо не влияет, кроме доходов банков, крупных держателей депозитов и обслуживания госдолга.

"Нацбанк пытается догнать инфляцию базовой ставкой, а не наоборот – пытаться влиять на инфляцию через базовую ставку. Этот канал у нас не работает". Аскар Кысыков

Рекомендовал он также снизить госдолг страны. В противном случае, по его оценке, он слишком дорого будет обходиться стране: только в бюджете на 2023 год на эти цели выделено 1,8 трлн тенге. Эту сумму эксперт назвал невероятно высокой.