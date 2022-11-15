Установил заглушки: областной глава транспортной инспекции отстранен от работы

Начальника инспекции транспортного контроля Карагандинской области Болата Нурабаева отстранили от работы. Он установил глушилку записывающих устройств в кабинете, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что ведется служебное расследование.

"Начальник инспекции транспортного контроля Карагандинской области Болат Нурабаев отстранен от работы пока расследование не закончится", – сообщили в МИИР.

Ранее появилось видео, что он установил в своем кабинете глушилку записывающих устройств. Пользовался личными гаджетами в рабочее время, смотрел сериалы и курил в кабинете.

Известно, что он недавно был назначен начальником транспортной инспекции Карагандинской области.