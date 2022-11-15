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Казахстан завоевал две путевки на ЧМ-2023 по водным видам спорта

Водное поло Путевки ЧМ-2023 Фото: olympic.kz
По итогам азиатского первенства по водному поло определились команды, которые примут участие в ЧМ-2023 по водным видам спорта. В этот список попали обе казахстанские сборные: женская и мужская, сообщает Zakon.kz.

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Мужская и женская команды Казахстана заняли третьи места и завоевали бронзовые медали, что позволило им квалифицироваться на 19-й Чемпионат мира FINA по водным видам спорта, который пройдет в Фукуоке (Япония) в июле 2023 года, передает пресс-служба НОК.

Водное поло Путевка ЧМ

Фото: Instagram/waterpolo_kaz

ЧМ-2023 – главное спортивное событие будущего года в олимпийских водных видах спорта, с участием около 5 тыс. атлетов из более чем 200 стран мира. Будет разыграно 76 комплектов медалей в пяти видах: плавании, водном поло, плавании на открытой воде, прыжкам в воду и артистическом плавании.

Водное поло Путевка ЧМ-2023

Фото: Instagram/waterpolo_kaz

Международная федерация плавания (FINA) включает в себя все водные виды спорта: плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло, плавание на открытой воде и хайдайвинг. Казахстан и еще 208 стран мира являются членами FINA, которая признана самой большой федерацией в олимпийской программе.

Водное поло Путевка ЧМ-2023

Фото: Instagram/waterpolo_kaz

Каждый пятый атлет на Олимпийских играх представляет водные виды спорта. Спортсмены-водники разыгрывают на Олимпиаде 49 комплектов медалей.

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Куандык Шынасилов
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