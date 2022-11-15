У казахстанцев осталось всего 1,5 месяца для подачи заявления на компенсацию по тенговым депозитам

Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев сообщил о том, что компенсации по тенговым депозитам начнут выплачивать после 23 февраля 2023 года, но казахстанцы не очень активны и не спешат использовать свое право, передает Zakon.kz.

На X Конгрессе финансистов Казахстана, который проходит в Алматы, глава Казахстанского фонда гарантирования депозитов рассказал о ходе реализации программы выплаты компенсаций (премий) по тенговым вкладам в размере 10%.

"Выплаты компенсации будут осуществлены после 23 февраля 2023 года. Но в настоящее время мы наблюдаем низкую активность подачи заявлений на получение выплат. По состоянию на 11 ноября 2022 года количество поданных заявлений 1,8 млн, что составляет менее 35% от общего числа претендующих на получение компенсации", – сказал Адиль Утембаев.

Он также рассказал об условиях и сроках программы по выплате компенсаций.

"Хочу напомнить, что вкладчики казахстанских банков, у которых имелись депозиты в тенге, открытые до 23 февраля текущего года, имеют право на получение компенсации от государства в размере 10%. Для этого необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, тем самым подтвердив свое согласие на получение выплаты. Это необходимо сделать до 1 января 2023 года", – отметил Адиль Утембаев.

Он добавил, что важным условием является сохранение депозита до 24 февраля 2023 года. Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая будет находиться на депозите в течение года.

Председатель КФГД призвал вкладчиков активнее использовать свое право на получение выплаты.

"У депозиторов осталось полтора месяца, чтобы подать заявление на выплату, рекомендую не откладывать обращение в банк на конец года. Тем более, что это совсем не сложно, многие казахстанские БВУ организовали данный процесс в режиме онлайн, достаточно просто иметь мобильное приложение банка, в котором открыт депозит", – пояснил Адиль Утембаев.

По его словам, в эти же банки всегда можно обратиться за более подробной информацией.

Для поддержки вкладчиков в Казахстане разработаны правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте. Они вступили в действие с 12 сентября 2022 года.

Компенсация будет выплачена только тем вкладчикам, которые подтвердили свое согласие на получение 10% премии и направили заявку в банки-участники системы обязательного гарантирования депозитов до 1 января 2023 года.

Компенсации подлежат следующие вклады:

сберегательный, то есть безотзывной депозит без права частичного снятия денег;

срочный вклад (включая образовательные накопительные вклады и жилищные строительные сбережения).

Премия будет выплачиваться только по этим вкладам и на сумму, не превышающую 20 млн тенге.