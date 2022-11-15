Жанибек Алимханулы бросил вызов Хайме Мунгия

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы пригласил на будущий поединок одного из лидеров рейтинга всех четырех боксерских ассоциаций в своем дивизионе – мексиканца Хайме Мунгия, сообщает Zakon.kz.

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Жанибек Алимханулы, победив англичанина Дензела Бентли, впервые защитил свой статус чемпиона мира WBO и начал искать новых соперников. Он объявил об этом сразу после финального гонга, 13 ноября в Лас-Вегасе. Но казахстанец заранее знал решение WBO, которая ранее предупредила, что Жанибек должен выйти на обязательную защиту с Мунгия, если победит Бентли. Алимханулы не заставил долго себя ждать и дал ответ.

I hope and look forward to the Munguia agree to fight me! pic.twitter.com/ZJkYxiTgfE November 15, 2022

"Я надеюсь и жду, что Мунгия согласится драться со мной". Жанибек Алимханулы

В свою очередь Хайме 19 ноября сразится с Гонсало Кория (Аргентина), которого Алимханулы красиво нокаутировал в 2020 году.

Ответ от мексиканца, скорее всего, появится уже после боя с аргентинцем. Тем временем Жанибек показал свой новый пояс чемпиона мира WBO.

Казахстанского боксера после поединка с Дензелом Бентли пришли поздравить его соотечественники и многие другие болельщики.