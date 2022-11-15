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В Казахстане чай подорожал на 18% за год

напиток, цены Фото: pixabay
По сравнению с октябрем прошлого года чай в Казахстане подорожал на 18,3%. В октябре черный чай в среднем по Казахстану продавали по 4434 тенге за килограмм, рассказали в Бюро национальной статистики 15 ноября, сообщает Zakon.kz.

Дороже всего в октябре чай покупали в розничных точках продаж Астаны – 4725 тенге/кг. Также высокие цены отмечены в Кызылорде (4638 тенге/кг), Шымкенте (4626 тенге/кг), Алматы (4597 тенге/кг) и Актау (4466 тенге/кг). Дешевле всего чай обходится клиентам розничных магазинов в Жезказгане – 3943 тенге/кг.

В остальных городах средняя цена варьируется от 4 тыс. до 4,5 тыс./кг. Так, казахстанцы в среднем отдают 1108 тенге за пачку чая (250 г).

В целом, казахстанцы в месяц в среднем потребляют по 127 г чая.

Казахстан импортирует черный чай в основном из Китая, Индии, Ирана, Шри-Ланки, Пакистана, Турции, Вьетнама, Кении и Уганды.

О тонкостях употребления этого популярного напитка рассказали эксперты.

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