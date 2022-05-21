Любимый напиток казахстанцев: как правильно заваривать и пить чай

Международный день чая отмечается ежегодно 21 мая. Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов, как правильно приготовить вкусный и ароматный напиток.

Наиболее широко Международный день чая отмечают в Индии и Шри-Ланке. В Казахстане же все проходит гораздо скромнее.

О тонкостях употребления этого популярного напитка рассказали эксперты.

Врач-терапевт городской поликлиники №18 Алматы Багымкуль Канатова не рекомендует употреблять слишком горячие напитки, чай должен немного остыть.

Употреблять этот напиток следует медленно. Кроме этого, есть исследования по поводу горячих напитков, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, повредить пищевод, гортань. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее – градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо. Врач Багымкуль Канатова

Эксперт-титестер из Лондона Доминик Мэриот напомнил, что чай является вторым по популярности у человечества напитком в мире после воды.

Я думаю, что температура чая – это спорный вопрос. В некоторых культурах исторически люди всю жизнь пили чай, по температуре близкий к кипятку. Например, на континентах Северная и Южная Америка есть народы, которые пьют чай фактически в кипящем виде. Британский эксперт Доминик Мэриот

Однако эксперт признает, что когда человек пьет классический чай, напиток все-таки должен быть не очень горячим, ему необходимо дать настояться, чтобы он проникнулся собственным ароматом, вкусом и цветом. Самое главное – пить чай той температуры, которая приятна организму.

В Великобритании люди чаще пьют чай с молоком, таким образом, холодное молоко позволяет остужать чай и делать его просто горячим. Я знаю, что в Казахстане также предпочитают чай с молоком. Доминик Мэриот

По словам эксперта, наиболее популярные виды чая в каждой из стран свои.

Если взять Китай, то там поменялась тенденция употребления чая – нынче в зеленый чай любят добавлять другие сорта крепкого чая, в том числе черного, многие начали добавлять в чай молоко.

В США, Европе и Великобритании люди пытаются пробовать новые сорта чая, нетипичные для кулинарных пристрастий данных регионов. То есть, европейская и американская публика не пьет обыкновенные сорта чая, которые продаются в масс-маркетах, они ищут редкие экзотические необычные вкусы.

В Казахстан, где предпочитают традиционный черный чай с молоком, по мнению эксперта, рано или поздно тоже должна прийти мода на различные «креативные» чаи. Тем более, что жители казахстанских мегаполисов уже сейчас любят в ресторанах заказывать не обычный чай, а смеси чаев – фруктовые, травяные и так далее.

По наблюдениям экспертов, в Казахстане наиболее популярными видами чая являются Earle Grey c бергамотом и обычный классический черный чай (English Breakfast).

Какой чай лучше – листовой, гранулированный или в пакетиках?

Бытует мнение, что чай в пакетиках – не совсем настоящий. В пакетированный чай, якобы, отправляют чайные отходы для запаха, и на самом деле ничего вкусного и полезного в нем нет. Доминик уверяет, что это не так.

Есть два разных вида производства по нарезке и высушиванию чайных листов. Для листового чая чайный лист закручивают целиком и высушивают, для гранулированного чая и чая в пакетиках мелко нарезают чайный лист и также высушивают его. Качество чая не зависит от того, гранулированный он или листовой, влияет, скорее, на какой высоте чай произрастал. Чем ближе к солнцу – тем лучше. Важно, каким был сорт чая, был сезон дождей усиленным, или нет. Доминик Мэриот

Эксперт рассказал, что плохой пакетированный чай от хорошего можно отличить, не пробуя его. Достаточно понюхать пакетик.

Говоря о выборе между листовым и гранулированным чаем, эксперт из Великобритании дает однозначный ответ: если вы хотите насладиться классическим вкусом, лучше заваривать листовой чай, при этом не торопясь и давая ему как следует настояться.

Мэриот уверен, что пакетированный чай, даже если он хорошего качества, чаще всего заваривается неправильно, люди привыкли пить его на ходу. Из-за этого невозможно полноценно насладиться его вкусом и ароматом.

Как правильно заваривать чай?

Самый правильный способ заваривать чай – в хорошем, качественном заварочном чайнике с толстыми стенками, который предварительно нужно ополоснуть кипятком, чтобы эти стенки нагрелись. Если чай положить в уже горячую среду, это позволит вкусу более полно раскрыться.