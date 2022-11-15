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Численность населения Земли достигла 8 миллиардов

Численность населения Земли достигла 8 миллиардов Фото: Zakon.kz
15 ноября 2022 года численность населения Земли достигла 8 млрд человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика статистического сайта, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным сайта worldometers.info, 15 ноября на 14:00 по времени Астаны численность населения земли колеблется в районе 8 000 000 002.

численность

Фото: скриншот

15 августа ООН прогнозировала, что отметка в 8 млрд будет достигнута к 15 ноября, так и произошло.

Население Земли достигло своего первого миллиарда к началу XIX века. Число землян удвоилось только через 120 лет.

Основной рост числа живущих на планете людей пришелся на XX век, когда на фоне снижения смертности и увеличения продолжительности жизни численность населения возросла с 1,6 до 6 млрд.

Порог в 7 млрд землян был преодолен в 2011 году.

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