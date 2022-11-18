Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД

На сегодняшний день Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога готова почти на 90%. Теперь осталось установить специальные шумоизоляционные экраны, дорожные знаки, разметку, барьерные ограждения и дренажные лотки, сообщает Zakon.kz.

О строительстве скоростной автодороги вокруг Алматы чиновники стали задумываться еще в 2002 году. Тогда же власти планировали сдать дорогу в эксплуатацию в 2008-м, но мировой кризис внес свои коррективы. И от проекта было решено отказаться на неопределенный срок. Ближе к 2014 году правительство решило возобновить строительство, но только в 2018 на площадке закипела работа.

БАКАД – это 66 км пути, дорога будет пересекать 14 местных и восемь полевых дорог и несколько населенных пунктов Алматинской области. Проект включает в себя семь крупных транспортных развязок и порядка 40 мостов. Новая автодорога станет транзитным коридором трассы "Западная Европа – Западный Китай".

Фото: zakon.kz

"Безостановочная дорога имеет шесть полос движения: три в одну сторону, три – в другую. На начальных десяти километрах и на конечных пяти километрах количество полос сократится до четырех. Максимальная скорость машин может достичь 120-140 км/час. БАКАД может пропустить более 38 тыс. транспортных средств в сутки". Директор ТОО "БАКАД инвестиции и операции" Айман Жанузакова

Общая стоимость проекта составляет 743 млн долларов. Из них 543 млн долларов было потрачено на строительно-монтажные работы, проектирование и закуп материалов.

Директор проекта ТОО "БАКАД инвестиции и операции" Айман Жанузакова отмечает, что власти изначально подразумевали, что проезд по БАКАД будет платным. Сейчас для этого разрабатывается специальная система оплаты проезда. Сумма будет зависеть от пройденного пути, фиксировать и тарифицировать проезд по трассе будут арки контроля.

Фото: Zakon.kz

"По всей автомобильной дороге установят 24 арки контроля и более 200 камер, которые будут фиксировать номер машины, проезд и даже классификацию транспортного средства. Плата за проезд будет заранее начисляться во всех банковских приложениях или в специально разработанной программе", – сообщила спикер.

К слову, этот проект с нетерпением ждали не только алматинцы, но и жители сел. Правда, для них грандиозная стройка и вовсе обернулась множеством проблем. Сельчане нередко жаловались на то, что строители перекрывали им движение. Из-за этого многие не могли заехать в населенные пункты.

Стоит отметить, что в компании практически сразу шли навстречу возмущенным сельчанам. И старались сделать проезд по возможности без ограничений. На месте работали специалисты, которые старались проложить объездную дорогу без ущерба для местных жителей. И это у них получилось. На данный момент все острые вопросы уже решены.

"Были построены дополнительные дороги, подземные туннели и улучшены местные проезды. Для пешеходов предусмотрены три надземных перехода. В компании все стараются сделать так, чтобы все было максимально удобно и комфортно." Айман Жанузакова

Фото: Zakon.kz

В компании не отрицают, что при строительстве скоростной автодороги БАКАД были и вопиющие случаи. Например, жители двух населенных пунктов – Байтобе и Кемертоган – перекрыли проезд спецтехнике и попытались остановить работу. На одном из участков сельчанам это удалось сделать. После переговоров работы по прокладке дорожного полотна и съездов были возобновлены.

Как и все современные автобаны, БАКАД перед запуском будет полностью изолирован по внешним сторонам металлической сеткой. Все это делается для того, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов или животных. Специалисты уверены, что такие меры повысят безопасность дорожного движения на скоростном участке.

К слову, прямой выезд на платный автобан требовали жители сразу нескольких населенных пунктов. В компании от этой идеи местных было решено отказаться. Причина в том, что по новой трассе машины будут двигаться с определенной скоростью, а выезд авто со второстепенных дорог создаст для некоторых автолюбителей неудобства и даже аварийные ситуации.

Фото: Zakon.kz

До запуска скоростной трассы остается совсем немного времени. И уже сейчас специалисты задумываются о содержании дороги в зимний период. Для этого закуплены необходимая техника и противогололедные материалы. Также выстраивается работа по уборке проезжей части весной, летом и осенью. Строители отмечают, что при проектировании БАКАД были внедрены последние зарубежные новшества.

Фото: Zakon.kz

Чиновники отмечают, что для Алматы новая скоростная трасса станет настоящим спасением. С вводом БАКАД в эксплуатацию удастся в несколько раз снизить поток транзитного транспорта, въезжающего в город, а также улучшить экологию и снизить количество пробок. По подсчетам специалистов, объездная дорога разгрузит алматинские улицы на 60%.

Фото: Zakon.kz

Еще местные власти задумали проект по пробивке нескольких алматинских улиц до БАКАД. Так, решено частично разгрузить проспекты мегаполиса. К слову, все преимущества, которые намерены в ближайшее время внести чиновники, должны положительно оценить автовладельцы.

Фото: Zakon.kz

Пока же на всем пути БАКАД завершаются строительные работы. Бригады постепенно приступают к установке металлических барьеров, камер наблюдения и мачт уличного освещения.

Сдать в эксплуатацию скоростную трассу ориентировочно планируют в начале 2023 года.