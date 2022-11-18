Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
О строительстве скоростной автодороги вокруг Алматы чиновники стали задумываться еще в 2002 году. Тогда же власти планировали сдать дорогу в эксплуатацию в 2008-м, но мировой кризис внес свои коррективы. И от проекта было решено отказаться на неопределенный срок. Ближе к 2014 году правительство решило возобновить строительство, но только в 2018 на площадке закипела работа.
БАКАД – это 66 км пути, дорога будет пересекать 14 местных и восемь полевых дорог и несколько населенных пунктов Алматинской области. Проект включает в себя семь крупных транспортных развязок и порядка 40 мостов. Новая автодорога станет транзитным коридором трассы "Западная Европа – Западный Китай".
Фото: zakon.kz
"Безостановочная дорога имеет шесть полос движения: три в одну сторону, три – в другую. На начальных десяти километрах и на конечных пяти километрах количество полос сократится до четырех. Максимальная скорость машин может достичь 120-140 км/час. БАКАД может пропустить более 38 тыс. транспортных средств в сутки".Директор ТОО "БАКАД инвестиции и операции" Айман Жанузакова
Общая стоимость проекта составляет 743 млн долларов. Из них 543 млн долларов было потрачено на строительно-монтажные работы, проектирование и закуп материалов.
Директор проекта ТОО "БАКАД инвестиции и операции" Айман Жанузакова отмечает, что власти изначально подразумевали, что проезд по БАКАД будет платным. Сейчас для этого разрабатывается специальная система оплаты проезда. Сумма будет зависеть от пройденного пути, фиксировать и тарифицировать проезд по трассе будут арки контроля.
Фото: Zakon.kz
"По всей автомобильной дороге установят 24 арки контроля и более 200 камер, которые будут фиксировать номер машины, проезд и даже классификацию транспортного средства. Плата за проезд будет заранее начисляться во всех банковских приложениях или в специально разработанной программе", – сообщила спикер.
К слову, этот проект с нетерпением ждали не только алматинцы, но и жители сел. Правда, для них грандиозная стройка и вовсе обернулась множеством проблем. Сельчане нередко жаловались на то, что строители перекрывали им движение. Из-за этого многие не могли заехать в населенные пункты.
"Были построены дополнительные дороги, подземные туннели и улучшены местные проезды. Для пешеходов предусмотрены три надземных перехода. В компании все стараются сделать так, чтобы все было максимально удобно и комфортно."Айман Жанузакова
Фото: Zakon.kz
В компании не отрицают, что при строительстве скоростной автодороги БАКАД были и вопиющие случаи. Например, жители двух населенных пунктов – Байтобе и Кемертоган – перекрыли проезд спецтехнике и попытались остановить работу. На одном из участков сельчанам это удалось сделать. После переговоров работы по прокладке дорожного полотна и съездов были возобновлены.
Как и все современные автобаны, БАКАД перед запуском будет полностью изолирован по внешним сторонам металлической сеткой. Все это делается для того, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов или животных. Специалисты уверены, что такие меры повысят безопасность дорожного движения на скоростном участке.
К слову, прямой выезд на платный автобан требовали жители сразу нескольких населенных пунктов. В компании от этой идеи местных было решено отказаться. Причина в том, что по новой трассе машины будут двигаться с определенной скоростью, а выезд авто со второстепенных дорог создаст для некоторых автолюбителей неудобства и даже аварийные ситуации.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Сдать в эксплуатацию скоростную трассу ориентировочно планируют в начале 2023 года.