В Кокшетау устанавливают личность мертвого мужчины из сгоревшего авто

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

В Кокшетау сгорел автомобиль марки "Мерседес – ML-320" после столкновения с остановкой. Инцидент произошел 15 ноября в 05:53 на пересечении улиц Ауэзова – Подгорная, сообщает Zakon.kz.

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