Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Кокшетау устанавливают личность мертвого мужчины из сгоревшего авто

Кокшетау Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Кокшетау сгорел автомобиль марки "Мерседес – ML-320" после столкновения с остановкой. Инцидент произошел 15 ноября в 05:53 на пересечении улиц Ауэзова – Подгорная, сообщает Zakon.kz.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Когда тушили пожар, в салоне автомобиля обнаружили обгоревшее тело мужчины. Полиция проводит досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.

Кокшетау

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

В полиции сообщили, что устанавливается личность погибшего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кокшетау

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

19 сентября в Шу произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В автомобиле заживо сгорела девушка.

Читайте также

BMW снес остановку в Туркестанской области

Стали известны подробности теракта в Турции

Автомобиль сгорел после аварии в Мангистауской области

Ирина Лукичева
Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления