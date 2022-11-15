В Кокшетау устанавливают личность мертвого мужчины из сгоревшего авто
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Кокшетау сгорел автомобиль марки "Мерседес – ML-320" после столкновения с остановкой. Инцидент произошел 15 ноября в 05:53 на пересечении улиц Ауэзова – Подгорная, сообщает Zakon.kz.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Когда тушили пожар, в салоне автомобиля обнаружили обгоревшее тело мужчины. Полиция проводит досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В полиции сообщили, что устанавливается личность погибшего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
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