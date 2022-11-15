Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны по-прежнему сохраняет свое влияние атлантический циклон, с которым пройдут осадки (дождь, снег).

На северо-западе, севере, в центре – снег, на юге страны – сильный дождь, снег.

По республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"Сутки на западе, юге, в горных районах Жетысуской области, на севере, юге в горных районах Жамбылской области, днем в горных, предгорных районах Алматинской области, утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, снег". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, временами снег, метель, гололед, ветер. Температура воздуха ночью и днем -4...-6°C, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы – переменная облачность, утром и днем дождь, снег, туман, ветер. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°C.

В Шымкенте – облачно, осадки, утром и днем сильный дождь, снег. Временами туман, гололед, ветер. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°C.