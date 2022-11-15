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Глава Нацбанка: Если будет необходимо, мы готовы поднять еще раз базовую ставку

Глава Нацбанка: Если будет необходимо, мы готовы поднять еще раз базовую ставку Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Следующее решение по базовой ставке будет принято на основе обновленного макроэкономического прогноза. Об этом сообщил на Конгрессе финансистов Казахстана председатель Национального банка Галымжан Пирматов.

Пирматов уточнил, что "сейчас команда работает над обновлением нашего прогноза".

"По результатам данного прогнозного раунда, на основании данных и ряда макроэкономических факторов, мы примем решение. Если будет необходимо, мы готовы поднять еще раз базовую ставку. Решение объявим 5 декабря. Мы всегда принимаем решение на основании данных, наших прогнозов по основным макроэкономическим параметрам, инфляционным ожиданиям и другим факторам", – сказал Галымжан Пирматов.

При этом он отметил, что положительно относится к дискуссии о базовой ставке в профессиональной среде.

"Я вижу все больше понимания логики наших решений со стороны профучастников рынка. Есть те, кто говорит, что ставка слишком низкая, есть те, кто говорит, что она слишком высокая. Но мне нравится, что в профессиональной среде идет достаточно информированная дискуссия, и мы это поддерживаем", – подчеркнул глава Нацбанка.

Он напомнил, что Нацбанк начал проводить регулярный опрос среди профессиональных макроэкономистов, в котором участвуют 11 исследовательских организаций.

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