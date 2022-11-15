Педофил покупал у детей их обнаженные фотографии в Алматы
Об этом рассказали в прокуратуре Алатауского района города Алматы.
"Мониторингом в социальной сети ТikTok выявлены факты, где малолетние девочки в возрасте 7-10 лет вступают в переписку с неустановленным лицом и обсуждают немыслимые взрослые темы". Пресс-служба прокуратуры города Алматы
По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который писал детям и за вознаграждение просил скидывать их свои обнаженные фотографии и не рассказывать об этом своим родителям.
Полученные фотографии он выкладывал в иностранные социальные сети.
Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по ст. 312, ч. 3, п. 2 УК РК "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
Сейчас подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет лишения свободы.
По делу назначен процессуальный прокурор и проводятся необходимые следственные действия.
"Уважаемые родители, настойчиво просим вас не оставлять своих детей без присмотра, поскольку причиной всего этого явилось бесконтрольное использование соцсетей детьми". Пресс-служба прокуратуры города Алматы