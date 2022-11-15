Педофил покупал у детей их обнаженные фотографии в Алматы

В Алматы разоблачен педофил, который покупал обнаженные фотографии за вознаграждение у детей через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в прокуратуре Алатауского района города Алматы.

"Мониторингом в социальной сети ТikTok выявлены факты, где малолетние девочки в возрасте 7-10 лет вступают в переписку с неустановленным лицом и обсуждают немыслимые взрослые темы". Пресс-служба прокуратуры города Алматы

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который писал детям и за вознаграждение просил скидывать их свои обнаженные фотографии и не рассказывать об этом своим родителям.

Полученные фотографии он выкладывал в иностранные социальные сети.

Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по ст. 312, ч. 3, п. 2 УК РК "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

По делу назначен процессуальный прокурор и проводятся необходимые следственные действия.