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Педофил покупал у детей их обнаженные фотографии в Алматы

Педофил покупал у детей их обнаженные фотографии Фото: pixabay
В Алматы разоблачен педофил, который покупал обнаженные фотографии за вознаграждение у детей через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в прокуратуре Алатауского района города Алматы.

"Мониторингом в социальной сети ТikTok выявлены факты, где малолетние девочки в возрасте 7-10 лет вступают в переписку с неустановленным лицом и обсуждают немыслимые взрослые темы". Пресс-служба прокуратуры города Алматы

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который писал детям и за вознаграждение просил скидывать их свои обнаженные фотографии и не рассказывать об этом своим родителям.

Полученные фотографии он выкладывал в иностранные социальные сети.

Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по ст. 312, ч. 3, п. 2 УК РК "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

По делу назначен процессуальный прокурор и проводятся необходимые следственные действия.

"Уважаемые родители, настойчиво просим вас не оставлять своих детей без присмотра, поскольку причиной всего этого явилось бесконтрольное использование соцсетей детьми". Пресс-служба прокуратуры города Алматы

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