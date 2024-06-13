"В копилку": закат в Алматы восхитил Казнет

Известный казахстанский фотограф опубликовал в социальных сетях ряд фотографий, в которых показал красивейший закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Доценко разместил снимки 12 июня 2024 года на странице в Instagram.

"Сегодня в Алматы был очень красивый красно-оранжевый закат. Добавлю его в свою фотокопилку закатов". Дмитрий Доценко

Он также спросил у подписчиков, успели ли они увидеть эту красоту.

Комментаторы незамедлительно отреагировали на публикацию и оставили ряд впечатлений от увиденного. Кроме того, многие признались в любви к городу.

Да, сегодня небо было неописуемо.

Работы просто шикарные!

Эти снимки – Алматинская красивая история.

Алматушечка – душечка, где каждый уголок красивый и дорог каждому жителю нашей страны.

Первое фото, слов даже нет. Так обалденно красиво!

Невероятно! Моя душа в этом городе.

Да, любовалась из окна! Этим летом вообще часто красивые закаты.

Алматы – город волшебных закатов.

Благодаря вам, мы увидели его даже в Караганде.

Грандиозно! Лас-Вегас и прочие отдыхают!

Прекрасные снимки и вера в светлое, – пишут пользователи.

4 июня фотографиями красивого заката поделился фотограф Александр Кузнецов. Красивое небо также не оставило никого равнодушным.