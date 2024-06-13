"В копилку": закат в Алматы восхитил Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Известный казахстанский фотограф опубликовал в социальных сетях ряд фотографий, в которых показал красивейший закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Дмитрий Доценко разместил снимки 12 июня 2024 года на странице в Instagram.
"Сегодня в Алматы был очень красивый красно-оранжевый закат. Добавлю его в свою фотокопилку закатов".Дмитрий Доценко
Он также спросил у подписчиков, успели ли они увидеть эту красоту.
Комментаторы незамедлительно отреагировали на публикацию и оставили ряд впечатлений от увиденного. Кроме того, многие признались в любви к городу.
- Да, сегодня небо было неописуемо.
- Работы просто шикарные!
- Эти снимки – Алматинская красивая история.
- Алматушечка – душечка, где каждый уголок красивый и дорог каждому жителю нашей страны.
- Первое фото, слов даже нет. Так обалденно красиво!
- Невероятно! Моя душа в этом городе.
- Да, любовалась из окна! Этим летом вообще часто красивые закаты.
- Алматы – город волшебных закатов.
- Благодаря вам, мы увидели его даже в Караганде.
- Грандиозно! Лас-Вегас и прочие отдыхают!
- Прекрасные снимки и вера в светлое, – пишут пользователи.
4 июня фотографиями красивого заката поделился фотограф Александр Кузнецов. Красивое небо также не оставило никого равнодушным.
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