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"В копилку": закат в Алматы восхитил Казнет

&quot;В копилку&quot;: закат в Алматы восхитил Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 09:33 Фото: Instagram/dots_foto
Известный казахстанский фотограф опубликовал в социальных сетях ряд фотографий, в которых показал красивейший закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Доценко разместил снимки 12 июня 2024 года на странице в Instagram.

"Сегодня в Алматы был очень красивый красно-оранжевый закат. Добавлю его в свою фотокопилку закатов".Дмитрий Доценко

Он также спросил у подписчиков, успели ли они увидеть эту красоту.

Комментаторы незамедлительно отреагировали на публикацию и оставили ряд впечатлений от увиденного. Кроме того, многие признались в любви к городу.

  • Да, сегодня небо было неописуемо.
  • Работы просто шикарные!
  • Эти снимки – Алматинская красивая история.
  • Алматушечка – душечка, где каждый уголок красивый и дорог каждому жителю нашей страны.
  • Первое фото, слов даже нет. Так обалденно красиво!
  • Невероятно! Моя душа в этом городе.
  • Да, любовалась из окна! Этим летом вообще часто красивые закаты.
  • Алматы – город волшебных закатов.
  • Благодаря вам, мы увидели его даже в Караганде.
  • Грандиозно! Лас-Вегас и прочие отдыхают!
  • Прекрасные снимки и вера в светлое, – пишут пользователи.

4 июня фотографиями красивого заката поделился фотограф Александр Кузнецов. Красивое небо также не оставило никого равнодушным.

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