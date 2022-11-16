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Украина приостановила прокачку нефти в Европу по трубопроводу "Дружба"

Укарина остановила Фото: pixabay
Власти Украины остановили прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону соседней Венгрии, передает Zakon.kz.

Об этом официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС.

"Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения", - приводит слова Демина агентство.

Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности страны по этому поводу.

Накануне стало известно о требованиях польского МИДа к Евросоюзу ввести санкции на российский нефтепровод "Дружба", чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов. Сообщалось, что в противном случае из-за разрыва договора в одностороннем порядке у Польши будут значительные растраты.

Маршрут нефтепровода "Дружба" берет свое начало в Самарской области РФ, далее следует через Брянск и идет двумя ветками в разных направлениях. Первая - в сторону Беларуси, Польши и Германии, вторая - в сторону Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

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