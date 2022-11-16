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В Польше созвали экстренное совещание после сообщений о падении ракет

Польша, падение ракет Фото: remiza.pl
Польские СМИ, сославшись на неофициальные источники, 16 ноября заявили о падении двух ракет на территории Польши. На этом фоне власти страны срочно созвали совещание комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого, сообщает Zakon.kz.

По данным местной радиостанции ZET, ракеты упали в приграничном с Украиной районе, рядом с населенным пунктом Пшеводув. Удар пришелся в сушилку зерна.

В пожарной службе подтвердили, что в Пшеводове произошли взрывы, а также информацию о гибели двух человек.

"Причины этого события на данный момент неизвестны". сообщил пресс-секретарь окружного штаба государственной противопожарной службы Марчин Лебедович

Сообщается, что с аэродрома вблизи города Томашув-Мазовецкий в небо подняли боевые самолеты. На месте работают полицейские и военные.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер написал в Twitter о том, что глава правительства Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы вооруженные силы РФ не наносили, передает ТАСС.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки".Минобороны России

Как подчеркнули в ведомстве, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

2 ноября власти Польши начали строительство временного забора на границе с Калининградской областью России. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, строительство связано с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.

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