В Польше созвали экстренное совещание после сообщений о падении ракет
По данным местной радиостанции ZET, ракеты упали в приграничном с Украиной районе, рядом с населенным пунктом Пшеводув. Удар пришелся в сушилку зерна.
В пожарной службе подтвердили, что в Пшеводове произошли взрывы, а также информацию о гибели двух человек.
"Причины этого события на данный момент неизвестны". сообщил пресс-секретарь окружного штаба государственной противопожарной службы Марчин Лебедович
Сообщается, что с аэродрома вблизи города Томашув-Мазовецкий в небо подняли боевые самолеты. На месте работают полицейские и военные.
Представитель правительства Польши Петр Мюллер написал в Twitter о том, что глава правительства Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет совета министров по делам национальной безопасности и обороны.
В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы вооруженные силы РФ не наносили, передает ТАСС.
"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки".Минобороны России
Как подчеркнули в ведомстве, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.
2 ноября власти Польши начали строительство временного забора на границе с Калининградской областью России. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, строительство связано с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.