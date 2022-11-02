Польша начала строить забор на границе с Россией

2 ноября власти Польши начали строительство временного забора на границе с Калининградской областью России, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки. Его высота составит 2,5 м, а ширина – 3 м.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, строительство связано с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.

Министр отметил, что работы будут вестись быстро, так как уже есть опыт создания такого заграждения на польско-белорусской границе.

Ранее стало известно, что власти Финляндии планируют установить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны.