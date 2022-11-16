В центре Стамбула прогремел взрыв
Как информирует Mynet, на улице Коджа Мустафапаша по неустановленной на данный момент причине горел автомобиль. Пламя от него перекинулось на рядом стоящие машины. Прогремели взрывы.
Пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В социальных сетях появилось видео очевидцев с места происшествия.
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2022
A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0
Фото: mynet.com
15 ноября издание haberturk сообщило со ссылкой на министра юстиции Бекира Боздага, что после теракта задержано 50 человек. Число раненых, которых уже выписали из больниц, составило 58 человек. 23 пострадавших еще проходят лечение, из них шесть пациентов – в реанимации.