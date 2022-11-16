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В центре Стамбула прогремел взрыв

Стамбул, взрыв, машины Фото: mynet.com
Взрыв прогремел поздним вечером 15 ноября в районе Фатих в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Mynet, на улице Коджа Мустафапаша по неустановленной на данный момент причине горел автомобиль. Пламя от него перекинулось на рядом стоящие машины. Прогремели взрывы.

Пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В социальных сетях появилось видео очевидцев с места происшествия.

Взрыв, машина, Стамбул

Фото: mynet.com

Вечером 13 ноября на людной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. При теракте использовалась тротиловая бомба. По последним данным, пострадал 81 человек, шестеро погибли.

15 ноября издание haberturk сообщило со ссылкой на министра юстиции Бекира Боздага, что после теракта задержано 50 человек. Число раненых, которых уже выписали из больниц, составило 58 человек. 23 пострадавших еще проходят лечение, из них шесть пациентов – в реанимации.

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