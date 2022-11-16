Вертолет подняли на поиски пенсионера в Уральске
Как сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО, вести о пропавшем нет с 5 ноября. Его родственники 6 ноября обратились за помощью к спасателям.
До сих пор поиски результатов не дали. Они ведутся усилиями сотрудников ДЧС, волонтеров, местных жителей и родственников. В небо также поднимают дроны.
Площадь осмотренной с воздуха территории составила 56 квадратных километров. Обследовано 25 километров в воде.
Родственники рассказали, что исчезнувший не употреблял спиртные напитки и не имел проблем с памятью. Вместе с тем, выяснилось, что мобильный телефон с собой он не взял.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщать по номерам "112" (единая дежурно-диспетчерская служба), 51-42-22 (дежурный отдел ДЧС ЗКО).