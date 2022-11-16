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Вертолет подняли на поиски пенсионера в Уральске

спасатели фото: ДЧС ЗКО
Вертолет задействовали 15 ноября в поисках 73-летнего жителя Уральска. Пенсионер не вернулся домой после того, как ушел в лес за грибами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО, вести о пропавшем нет с 5 ноября. Его родственники 6 ноября обратились за помощью к спасателям.

До сих пор поиски результатов не дали. Они ведутся усилиями сотрудников ДЧС, волонтеров, местных жителей и родственников. В небо также поднимают дроны.

Площадь осмотренной с воздуха территории составила 56 квадратных километров. Обследовано 25 километров в воде.


Родственники рассказали, что исчезнувший не употреблял спиртные напитки и не имел проблем с памятью. Вместе с тем, выяснилось, что мобильный телефон с собой он не взял.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщать по номерам "112" (единая дежурно-диспетчерская служба), 51-42-22 (дежурный отдел ДЧС ЗКО).

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