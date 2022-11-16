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Ракеты на территории Польши: что известно к этому часу

Инцидент Фото: remiza.pl
Ранее две иностранные ракеты упали на польское село Пшеводув рядом с украинской границей. Некоторые источники указывали на российское происхождение ракет, сообщает Zakon.kz.

По данным radio.lublin, в результате взрывов погибли два человека.

Международное агентство Associated Press, сославшись на разведку США, заявило о том, что упавшие ракеты были российскими. Однако официальных подтверждений этой информации с американской стороны пока не поступало.

Вместе с тем Минобороны РФ отрицает причастность России к инциденту в Польше. Ведомство обозначило заявления СМИ и официальных лиц как "намеренную провокацию в целях эскалации обстановки".

В Польше было созвано экстренное заседание Совета нацбезопасности. Также польские власти экстренно повышают боеготовность ряда воинских частей и спецслужб.

Польское Министерство иностранных дел официально подтвердило падение на территорию страны ракеты российского производства и заявило о вызове в связи с произошедшим российского посла, пишет "Голос Америки". Однако чуть позже президент страны Анджей Дуда озвучил, что у Польши нет убедительных доказательств, и расследование продолжается.

Президент США Джо Байден предложил польской стороне полную поддержку в расследовании по поводу взрыва в Пшеводуве.

Американский лидер также усомнился в российском происхождении упавших на Польшу ракет.

"Маловероятно в плане траектории, что она была выпущена из России. Но посмотрим. По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования", – цитирует его CNN.

Позже CNN поделился информацией о том, что самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши, данные переданы Варшаве и альянсу. Кто ее пустил — не сообщается.

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