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Президент: Алматы должен усилить свой статус "города-сада"

яблоки Фото: pixabay
Алматы должен усилить свой статус "города-сада". Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Для этого необходимо создать устойчивый "экологический каркас", в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса, сказал президент Казахстана.

Еще одним важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в Алматы является озеленение.

"Алматы всегда славился своей зеленью. Но в последние годы его репутация как зеленого города померкла. Мы бываем за рубежом и видим, что есть города более зеленые и чистые, чем Алматы. В нем насчитывается порядка 4 миллионов деревьев, но в некоторых районах их явно недостаточно. Кроме того, более 10% зеленых насаждений и деревьев в городе нуждаются в обновлении. До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев".Касым-Жомарт Токаев

Это достаточно большой объем, заметил глава государства.

"Главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города. В Алматы насчитывается 136 парков. Идет последовательная работа по увеличению их количества и благоустройству. Это не может не радовать. Однако руководству города не стоит останавливаться на достигнутом". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что важно также полностью газифицировать частный жилой сектор.

Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов, добавил президент.

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