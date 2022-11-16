Токаев поручил установить 28 сейсмостанций в Алматы к 2025 году

Жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них, сказал на встрече с общественностью города президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Токаев поручил к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана.

В городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях. В этой работе предстоит использовать большие данные. Касым-Жомарт Токаев

Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра. Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры, добавил он.

Идея создания "цифрового двойника" города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам, - сказал президент.

В своем сентябрьском Послании я поручил по каждому городу создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей.

В Алматы это поручение реализуется в рамках развития "цифрового двойника" и корректировки Генерального плана города. Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково, в целом, мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу, - сказал он.

Все обозначенные поручения и проекты направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни алматинцев, усиление экономического потенциала и повышение привлекательности города. Реализация этих задач будет на моем особом контроле Касым-Жомарта Токаева.