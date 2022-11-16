В пункте пропуска на границе с Китаем запускают электронную очередь

Комитет государственных доходов совместно с Пограничной службой КНБ РК на казахстанско-китайской границе в пункте пропуска "Достык" с 23 ноября 2022 года запускают автоматизированную систему электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, система запускается в пилотном режиме. На автомобильном пункте пропуска "Достык" будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение "CargoRuqsat" (IOS или Android).

"Целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны", – отметили в комитете.

Система разработана специалистами АО "Информационно-учетный центр" МФ РК, является максимально удобной и прозрачной.

Так, водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом он получает СМС-оповещение о своей очереди.

При этом действующая на данный момент регистрация в журнале и выдача бумажных пропусков в пункте пропуска "Достык" с 22 ноября 2022 года будет прекращена. Список очереди на бумажном носителе будет оцифрован и введен в информационную систему.

В КГД напомнили, что запустить систему электронной очереди на границе поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 октября 2022 года на встрече с общественностью области Жетісу.

Ознакомиться с Временной схемой можно на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz) и веб-сайте CargoRuqsat.kz (CGR.qoldau.kz).