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Законодательство РК

Пункт пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на три дня

Один из пунктов пропуска на границе Казахстана и Китая не будет работать 18-20 августа Фото: pxhere
Пункт пропуска "Бахты", расположенный на казахстанско-китайской границе, не будет работать 18-20 августа. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

Как уточнили в Комитете госдоходов, с начала 2023 года проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска "Бахты", расположенного на казахстанско-китайской границе. Реконструкция проводится в рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС.

"По графику производства работ в период с 18 по 20 августа 2023 года запланирована прокладка наружных сетей водоснабжения, проходящих через автомобильную дорогу пункта пропуска. В связи с чем комитет уведомляет о закрытии пункта пропуска "Бахты" в период с 18 по 20 августа 2023 года ввиду отсутствия возможности движения автотранспортных средств в ходе проведения вышеуказанных работ".Пресс-служба КГД МФ РК

Открытие пункта пропуска "Бахты" планируется с 21 августа 2023 года в штатном режиме.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства".Пресс-служба КГД МФ РК

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