Пикаперу из России запретили въезд в Казахстан

Пикаперу из России Александру Кириллову запретили год въезжать в Казахстан, рассказали в Департаменте полиции Алматы 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, анонсировал выездной тренинг под названием "Кто найдет самую горячую казашку?". На нем российский пикапер собирался учить мужчин "соблазнять казашек".

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что принятыми мерами гражданину РФ Кириллову А. на год запрещен въезд в Казахстан", – говорится в сообщении.

В феврале 2018 года в Таиланде была задержана группа граждан России, в том числе Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов. Россиянка незаконно проводила в стране секс-тренинги. Вместе с ней был и Алекс Лесли.