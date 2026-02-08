#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Нурлан Сабуров обратился к фанатам и журналистам после запрета на въезд в Россию

Нурлан Сабуров ответил на вопросы поклонников и СМИ о его выдворении из России, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 21:14 Фото: Vk/nurlan.saburov
34-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в stories Instagram, в котором заявил, что деталями дела занимаются юристы и компетентные органы, поэтому этот вопрос он освещать не намерен.

"Время расставит все на свои места. Хочу сказать следующее: мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по многу раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам", – написал Сабуров.

В конце он обратился к журналистам и блогерам с просьбой проявить уважение к частной жизни жены, детей, его родных и близких.

Фото: Instagram/nurlan__saburov

Ранее сообщалось, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
