Кандидат в президенты РК Каракат Абден предложила создать министерство по делам семьи и демографии. Об этом стало известно во время предвыборной встречи кандидата с избирателями в городе Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Фото: пресс-служба штаба Каракат Абден

Как отметила кандидат, все проблемы общества заключаются в семье. Успеваемость детей, проблемы с социальной адаптацией, суицид, бытовое насилие, трудности матерей и старшего поколения – корень этих проблем надо искать в семье. Кандидат выразила обеспокоенность тем, что вопросы демографии и семьи рассматривают совершенно разные ведомства: министерства социальной защиты, просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения, внутренних дел, акиматы.

Фото: пресс-служба штаба Каракат Абден

"На сегодняшний день проблемами семьи и демографии в стране занимаются самые различные ведомства, между которыми нет координации и взаимодействия. Такими методами сложно оказывать полноценную поддержку институту семьи. Для этих министерств семья и члены семьи – это лишь индикаторы. К примеру, для ведомств развод в семье не является трагедией, это всего лишь изменение записей в базе данных. Ни один госорган не рассматривает гражданина через призму семьи. А для нашего общества главной ценностью является семья, ее целостность и счастье в ней", – сказала в своем обращении кандидат.

По словам Абден, поддержка и укрепление семьи – залог успешного развития страны. Увеличение численности населения и крепкие семьи – это главные показатели, к которым должно стремиться государство.

В ходе встречи избиратели также обсудили другие социально-общественные темы.

Каракат Абден уже провела свыше 40 предвыборных встреч с населением в 9-ти областях страны. В ближайшее время кандидат в президенты планирует посетить Жамбылскую область.

Президентские выборы состоятся 20 ноября.

Заказчик: Уразгулов А.С., доверенное лицо кандидата в президенты Республики Казахстан Абден К.Ж.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в президенты Республики Казахстан Абден К.Ж.