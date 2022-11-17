Врач-диетолог заявил, что кефир снижает давление

Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что кефир может снижать артериальное давление, сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, кефир является классическим пробиотиком, который восстанавливает микрофлору.

Как пояснил Михаил Гинзбург, при постоянном употреблении мы воспроизводим нашу хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды.

Врач отмечает, что некоторые бактерии встречаются только в кефире.

По словам специалиста, хорошие бактерии не дают размножаться плохим, так называемым факультативным бактериям, которые производят массу токсинов, вызывающих постоянное отравление организма и воспаление.

"И как результат этого воспаления развивается метаболический синдром, одним из проявлений которого является гипертония". Михаил Гинзбург

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