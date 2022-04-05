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10:42 05.04.2022

Врач рассказал, как снизить давление без таблеток

таблетки, давление Фото: pixabay
Привычка долго сидеть перед компьютером или телевизором, малоподвижный образ жизни, стрессовое состояние – все это может привести к повышению артериального давления, передает Zakon.kz.

Внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков считает, что вовсе не обязательно принимать таблетки для снижения давления.

Умеренная физическая активность должна быть в жизни человека, но важно не допускать переутомления, цитирует слова врача сайт радио Sputnik.

Хорошо, если человек среднего возраста в день проходит не менее десяти тысяч шагов, что равно восьми с половиной километрам. Такая активность способствует снижению артериального давления.Роман Горенков, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике

Эксперт отметил, что добиться постепенного снижения давление также поможет переход на менее калорийную пищу. Снижение массы тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления.

Сброс каждых пяти килограммов может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. Роман Горенков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ирина Лукичева
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